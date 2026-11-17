Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар направи емоционално изказване по повод участието си в международния турнир в памет на великия щангист Милен Добрев в Пловдив.

Ето какво написа Насар в социалните мрежи:

"За пореден път имах честта да бъда поканен на международния турнир в памет на нашия голям шампион и национален герой - Милен Добрев, в град Пловдив.

Бях посрещнат изключително топло от организаторите и публиката, които ме трогнаха с думите:

Карлос, светът ти даде злато, България ти даде сърцето си!

Думи, които докосват дълбоко, вдъхновяват и ми дават още повече сили да продължавам напред, да се боря до последни сили и да защитавам честта и авторитета на българските щанги и на България на световния подиум!

А моят отговор към всички, които ми посветиха това послание, е: Ако можех хиляда пъти да върна времето назад, хиляда пъти бих избрал България! С гордост, благодарност и любов към родината!

Нека помним своите шампиони, защото те не са просто част от историята - те са пример, вдъхновение и национална гордост!

Вечна памет на големия български шампион Милен Добрев!"