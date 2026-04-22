Карлос Насар отново го направи!

Спортист №1 на България Карлос Насар очаквано беше избран за щангист №1 в Европа за 2025 година. 21-годишният ни суперталант спечели отличието при мъжете, което се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Европейската асоциация на спортните журналисти "AIPS Europe", в чийто ръководен състав участва и българинът - президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров, пише "Тема спорт".

Карлос спечели гласуването сред всички щангисти на Стария континент от всички категории, след като през 2025 година стана световен и европейски шампион. Насар вече е №1 и за 2024-а, когато триумфира и с олимпийската титла в Париж, в допълнение към световното и европейското злато.

Той получи наградата си за най-добър щангист в Европа за 2025 година на специална церемония по време на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Българската мегазвезда ще атакува ново злато в категория до 94 кг, като състезанието е на 24 април от 14:00 часа българско време и се очаква с огромен интерес, именно заради участието на най-добрия щангист в Европа, който вече е и една от най-големите звезди в световните щанги.

