Бясна агресия! Пожарникари с разкритие за ужаса на Челопешко шосе

Бързата реакция на пожарникарите от поделението в Кремиковци е предотвратила още по-тежка трагедия при катастрофата на „Челопешко шосе“. Автомобилът, врязал се в преобърнатия автобус на градския транспорт, вече е бил в пламъци, а вътре е имало хора. Огнеборците са овладели пожара още в първите минути, преди огънят да се прехвърли към автобуса. По думите им, ако пожарът не е бил загасен навреме, пътниците вътре е можело да загинат в пламъците.

Първи на мястото са пристигнали пожарникарите Благой Благоев и Даниил Влахов. Те били на дежурство, когато чули силен удар, необичаен за района. „Дежурството си вървеше нормално, изпълнявахме служебните задължения, докато не чухме силен гръм, трясък, нещо необичайно за района, който ни заобикаля. Излязохме по най-бързия начин, погледнахме се с колегите, излязохме на улицата и видяхме в далечината автобус от софийски градски транспорт преобърнат“, разказа Благоев пред БНТ.

Огнеборците веднага се качили в пожарния автомобил и тръгнали към мястото на произшествието. Там заварили тежка картина - преобърнат автобус, горящ автомобил, врязан в него, и множество пострадали хора. „Когато отидохме на място, гледката не беше хич лицеприятна. Имаше автомобил, който се беше врязал в преобърнатия автобус, автомобилът вече гореше, вътре се чуваха човешки гласове“, каза още Благоев.

Екипът веднага изградил линия за пожарогасене. Даниил Влахов започнал да гаси горящия автомобил, в който се оказало, че има трима пътници, а Благоев започнал евакуация през люка на автобуса, защото това бил най-удобният изход. По думите му вътре имало около седем ранени, които не можели да се движат сами.

Влахов разказа, че първата му задача е била да спре пожара в двигателния отсек на автомобила. „Колата се беше забила в автобуса, гореше двигателният отсек на автомобила. И пасажерите бяха вътре в автомобила, започнаха да излизат през вратите, през шофьорската врата и през предния прозорец“, обясни той. След това пожарникарите насочили хората към задната част на автобуса, за да ги отдалечат от огъня.

Огнеборците видели и втория автомобил, участвал в катастрофата. Той бил разцепен след удар в дърво и спирка. „Там положението беше почти същото - ранени хора с чупени крака“, разказаха пожарникарите.

Според Влахов един от водачите е проявил агресивно поведение непосредствено след удара. На мястото бързо се събрали хора от квартал „Ботунец“, а напрежението започнало да расте. „Той започна да обикаля напред-назад, агресивен. Веднага бяха се стекли от квартал „Ботунец“ доста хора. Те почнаха да го подкрепят и да се карат с него. Благодарение на полицията и на нас не се стигна до такива действия“, каза Влахов.

Пожарникарите са категорични, че ударът е бил изключително силен. Още при пристигането си на място те преценили, че автомобилите вероятно са се движили с много висока скорост. Двамата индийски граждани, които са сред първите жертви на катастрофата, били открити извън автобуса. „Единият лежеше в тревата отстрани, може би е излетял. Безжизнен. Другият беше жив, но в критично състояние“, разказаха огнеборците.

Екипът подал първата информация към оперативния център за мащаба на инцидента. След това към мястото били насочени линейки и допълнителни екипи. Пожарникарите обаче подчертават, че най-спешната задача е била да се загаси автомобилът, защото огънят вече се разраствал.

„Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобилът, всички вътре щяха да изгорят, а пък и не се знаеше какво ще се случи с автобуса на градския транспорт“, каза Влахов. Ситуацията е била още по-опасна, защото автобусът е бил оборудван с газова уредба.

По думите на огнеборците именно първите минути са били решаващи. „Автомобилът си се разгаряше доста сериозно. Ако не бяхме отишли навреме и не бяхме видели, щеше да запали автобуса“, казаха пожарникарите от Кремиковци.

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