Общество

Бясна агресия! Пожарникари с разкритие за ужаса на Челопешко шосе

Огнеборците твърдят, че един от водачите е обикалял нервно, а хора от „Ботунец“ са се стекли на мястото

Бясна агресия! Пожарникари с разкритие за ужаса на Челопешко шосе
Снимка: БНТ
07 юни 26 | 9:11
970
Иван Ангелов

Бързата реакция на пожарникарите от поделението в Кремиковци е предотвратила още по-тежка трагедия при катастрофата на „Челопешко шосе“. Автомобилът, врязал се в преобърнатия автобус на градския транспорт, вече е бил в пламъци, а вътре е имало хора. Огнеборците са овладели пожара още в първите минути, преди огънят да се прехвърли към автобуса. По думите им, ако пожарът не е бил загасен навреме, пътниците вътре е можело да загинат в пламъците.

Първи на мястото са пристигнали пожарникарите Благой Благоев и Даниил Влахов. Те били на дежурство, когато чули силен удар, необичаен за района. „Дежурството си вървеше нормално, изпълнявахме служебните задължения, докато не чухме силен гръм, трясък, нещо необичайно за района, който ни заобикаля. Излязохме по най-бързия начин, погледнахме се с колегите, излязохме на улицата и видяхме в далечината автобус от софийски градски транспорт преобърнат“, разказа Благоев пред БНТ.

Огнеборците веднага се качили в пожарния автомобил и тръгнали към мястото на произшествието. Там заварили тежка картина - преобърнат автобус, горящ автомобил, врязан в него, и множество пострадали хора. „Когато отидохме на място, гледката не беше хич лицеприятна. Имаше автомобил, който се беше врязал в преобърнатия автобус, автомобилът вече гореше, вътре се чуваха човешки гласове“, каза още Благоев.

Екипът веднага изградил линия за пожарогасене. Даниил Влахов започнал да гаси горящия автомобил, в който се оказало, че има трима пътници, а Благоев започнал евакуация през люка на автобуса, защото това бил най-удобният изход. По думите му вътре имало около седем ранени, които не можели да се движат сами.

Влахов разказа, че първата му задача е била да спре пожара в двигателния отсек на автомобила. „Колата се беше забила в автобуса, гореше двигателният отсек на автомобила. И пасажерите бяха вътре в автомобила, започнаха да излизат през вратите, през шофьорската врата и през предния прозорец“, обясни той. След това пожарникарите насочили хората към задната част на автобуса, за да ги отдалечат от огъня.

Огнеборците видели и втория автомобил, участвал в катастрофата. Той бил разцепен след удар в дърво и спирка. „Там положението беше почти същото - ранени хора с чупени крака“, разказаха пожарникарите.

Според Влахов един от водачите е проявил агресивно поведение непосредствено след удара. На мястото бързо се събрали хора от квартал „Ботунец“, а напрежението започнало да расте. „Той започна да обикаля напред-назад, агресивен. Веднага бяха се стекли от квартал „Ботунец“ доста хора. Те почнаха да го подкрепят и да се карат с него. Благодарение на полицията и на нас не се стигна до такива действия“, каза Влахов.

Пожарникарите са категорични, че ударът е бил изключително силен. Още при пристигането си на място те преценили, че автомобилите вероятно са се движили с много висока скорост. Двамата индийски граждани, които са сред първите жертви на катастрофата, били открити извън автобуса. „Единият лежеше в тревата отстрани, може би е излетял. Безжизнен. Другият беше жив, но в критично състояние“, разказаха огнеборците.

Екипът подал първата информация към оперативния център за мащаба на инцидента. След това към мястото били насочени линейки и допълнителни екипи. Пожарникарите обаче подчертават, че най-спешната задача е била да се загаси автомобилът, защото огънят вече се разраствал.

„Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобилът, всички вътре щяха да изгорят, а пък и не се знаеше какво ще се случи с автобуса на градския транспорт“, каза Влахов. Ситуацията е била още по-опасна, защото автобусът е бил оборудван с газова уредба.

По думите на огнеборците именно първите минути са били решаващи. „Автомобилът си се разгаряше доста сериозно. Ако не бяхме отишли навреме и не бяхме видели, щеше да запали автобуса“, казаха пожарникарите от Кремиковци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема катастрофа
Още от Общество
Коментирай
6 Коментара
ЗОМБИРАТ Водачи през ЕКО СТИКЕРИ И СТИКЕРИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ
преди 33 минути

ЗАТВОР ЗА МВР преди 2 минути 0 0 ВИНОВНИ СА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ МВР . 100% от автомобилите с БГ регистрации се проследяват активно диверсионно зомбиращо през НЕЗАКОННИ ХОЛОГРАМИ ЛЕПЕНИ На предни стъкла и в талони за технически прегледи и застраховки. Убиици следят през сателити ПОИМЕННО милиони жертви в момента УБиват ги с обсебване и зомбиране на водача. ЕКСПЕРТИ ДА огледат масови убиици около автомобили преди катастрофи и тези с висока скорост

Откажи
ЗАТВОР ЗА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ МВР Следят незаконно милиони с холограми през сателити Убиват ги поименно
преди 32 минути

ЗАТВОР ЗА МВР преди 1 секунда 0 0 ДА Се провери имали КАМЕРИ ПРЕдИ катастрофата. КАмерите активират масови ЗОМБИРАЩИ ОБИИЦИ веднага след НЕЗАКОННО СНИМАНЕ. БЛОКИРАТ Съзнанието на ВОДАЧИТЕ. ЗДП ИЗРично забранява ЛЕПЕНЕТО НА СТИКЕРИ ВКЛ ХОЛограмни оръжия с микрофони,камери,нано скенери и КАнцерогенни генератори. КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 ЗАБРАНЯВА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕТО 100%. ВИНОВНИ СА МВР началниците .Ограбени десетки милиарди от народа за КАНЦЕРОГЕННИ КАМЕРИ

Откажи
ЗАТВОР ЗА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ МВР над 5 000 000 жертви на ден на ВИДЕО КАНЦЕР ТЕРРОР
преди 31 минути

ЗАТВОР ЗА МВР преди 1 секунда 0 0 ДА СЕ КОНФИСКУВАТ ИМОТИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ НА ВИНОВНИТЕ ЛИЦА ВКЛ ОТ МВР ,МИНИСТРИ, Прокурори, Съдии ..Депутати !! ПРовеждат ликвидация на населението . НАд 5 000 000 жертви на видео канцер терор на ден. ТЕРОРИСТИТЕ от bgtoll.bg , SDVR.mvr.bg поразяват жестоко НЕЗАКОННО канцерогенно милиони жертви на ден. УВрежданията са ТЕЖКИ НЕЛЕЧИМИ След всяко снимане..СНИМАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 ал.2

Откажи
ЗАТВОР ЗА МВР и BGTOLL.bg video cancer terror anti BUlgarians more 5 000 000 victims per day
преди 30 минути

ЗАТВОР ЗА МВР преди 1 секунда 0 0 НА ОСНОВАНИЕ КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕО КАМЕРИ . НАд 1 000 000 деца и учители развиват рак заради видео канцер терор в ясли,училища ,детски градини и университети. чл.32 Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записан или подложен на други подобни действия https://justice.government.bg/home/normdoc/521957377

Откажи
ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА Всички автомобили с ХОЛОГРАМи. КАТ И ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ДА БЛОКИРАТ ДВИЖЕНИЕТО ДО ПОЧИСтване на ПРЕДНИ СТЪКЛА
преди 26 минути

ВНИМАНИЕ ПРез ХОЛОГРАМИ НЕЗАКОННО ЛЕПЕНИ ОТ ТЕРОРИСТИ НА ВЛАСТ СОФИЯ АКТИВИРАТ особенно жестоки масови убиици като тези на снимката. НАД 1 000 000 автомобила в СОФИЯ В момента са с активирани масови убиици. Убииците се виждат перфектно около автомобили с ЗОМБИРАНИ ВОДАЧИ каращи с БЯСНА СКОРОСТ. Вижте видое записи на катастрофи в СОФИЯ. НЕвероятно жестоки масови убиици се виждат като обеми с стотици до хиляди кубически метри аномалии около автомобилите. ВКЛ ОКОЛО АУДИ С Което беше убит МИЛЕН ЦВЕТКОВ.

Откажи
ГЛОБИТЕ В БЪлгария са 100% НЕЗАКОННИ .ДОказват видео канцер терор срещу жертвите на които са пратени ! МВР СА ВИНОВНИ
преди 25 минути

НА ОСНОВАНИЕ КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕО КАМЕРИ . НАд 1 000 000 деца и учители развиват рак заради видео канцер терор в ясли,училища ,детски градини и университети. чл.32 Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записан или подложен на други подобни действия https://justice.government.bg/home/normdoc/521957377 МВР СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ КОНСТИТУЦИЯТА ЧЛ.32 ГЛОБИТЕ 100% НЕЗАКОННИ . ДОказват видео канцер терор.

Откажи