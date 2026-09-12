Всичко за Кремиковци

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ГЕРБ - район „Кремиковци": Приоритет е изграждането на тротоарите и обновяване на уличното осветление

ГЕРБ - район „Кремиковци": Приоритет е изграждането на тротоарите и обновяване на уличното осветление

"Едно от най - важните неща за гр. Бухово е изграждането на църква и ремонт на Културния дом. Също така приоритетно е изграждането на тротоари и обнов...

04 октомври | 10:37
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Прокурори в Софийския затвор

Прокурори в Софийския затвор

Внезапна проверка са извършили прокурори в Софийския затвор и общежитията в Кремиковци и Казичене. Действията на обвинителите са по разпореждане на ад...

13 март | 20:10
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