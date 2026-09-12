Бясна агресия! Пожарникари с разкритие за ужаса на Челопешко шосе
Огнеборците твърдят, че един от водачите е обикалял нервно, а хора от „Ботунец“ са се стекли на мястото
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Огнеборците твърдят, че един от водачите е обикалял нервно, а хора от „Ботунец“ са се стекли на мястото
Той е жител на кв. "Кремиковци"
След произшествие между автомобил и животно
Очаква се до края на деня крокодилът да бъде преместен в столичния зоопарк
Нови индустрии са бъдещето на въглищните райони
Църквата „Св. Архангел Михаил“ в гр. Рила и синагогата във Видин стават туристически дестинации
Прамод Митал бе собственик на българския металургичен комбинат, затворен през 2009 г.
Митническите складове са пълни с различни видове стока...
Влагат над 3,1 млрд. евро в модерен комбинат за обогатяване и леене на черни метали Огромен супермодерен комбинат за обогатяване на желязна руда и ле...
„Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) след постигнато съгласие с дружествата, придоби активите на бившия комбинат Кремиковци. По този начин ще се ус...
Проблемите с предстоящите действия за премахване на незаконните постройки в ромския квартал „Кремиковци" на Гърмен и настаняването на на друго място н...
ПП ГЕРБ - район „Кремиковци" проведе среща с жители на кв. „Челопечене". По време на разговорите народният представител от ГЕРБ и член на комисията по...
"Едно от най - важните неща за гр. Бухово е изграждането на църква и ремонт на Културния дом. Също така приоритетно е изграждането на тротоари и обнов...
Детската градина в столичния кв. „Ботунец" ОДЗ Калина в София се рекламира с пророка Мохамед. В цитат на страницата на заведението ръководството призо...
Децата се страхуват да ходят пеш на училище Ръководството на СОУ „Св. св. Кирил и Методий" в Гърмен води разговори с Министерството на образованието...
ДНСК продължава с изпълнението на издадените през 2011 г. 124 заповеди за премахване на незаконните строежи в квартал „Кремиковци" на община Гърмен. В...
Внезапна проверка са извършили прокурори в Софийския затвор и общежитията в Кремиковци и Казичене. Действията на обвинителите са по разпореждане на ад...
Прикриване на истинските виновници за фалита на "Кремиковци", така Александър Томов определи делото срещу него, което днес приключи с оправдателна при...
Десет години лишаване от свобода поиска прокуратурата за Александър Томов, съобщи БГНЕС. Председателят на Надзорния съвет на ЦСКА и бивш председател н...
След аферата "Опицвет" Младенов бе на крачка да купи "Кремиковци" Фирмите му ударили дъното, надявал се на рестарт 47-годишният бизнесмен Кристиян М...