ГЕРБ - район „Кремиковци": Приоритет е изграждането на тротоарите и обновяване на уличното осветление

"Едно от най - важните неща за гр. Бухово е изграждането на църква и ремонт на Културния дом. Също така приоритетно е изграждането на тротоари и обнов...