Криминалист със скандални разкрития след смъртоносната гонка в София

Криминалистът Иван Савов постави остро въпроса за чешките шофьорски книжки след катастрофата на „Челопешко шосе“, като заяви пред Нова телевизия, че в Чехия е много по-лесно да се вземе свидетелство за управление, а още по-лесна е подмяната на българска книжка с чешка. По думите му там няма изискване кандидатът да има диплома, което според него означава, че дори напълно неграмотен човек може да получи право да управлява автомобил.

Савов заяви, че шофьорите от инцидента „със сигурност“ са имали проблем у нас и затова са се снабдили с чешки книжки. Експертът обвърза случая и с по-широк проблем - съществуването на черен пазар за шофьорски документи.

Според Савов подобни схеми не са новост. Той припомни, че преди време е имало случаи с британски свидетелства за управление, а самият той е виждал и албански шофьорски книжки, при които по думите му преобладавали професионалните категории.

Криминалистът подчерта, че пазарът на черно за шофьорски книжки е част от проблем, който периодично излиза на повърхността след тежки инциденти. В този случай акцентът пада върху възможността хора с проблеми при придобиване или използване на документи в България да търсят алтернативен път чрез чужди свидетелства.

Савов коментира и информацията за връзки на шофьорите с т.нар. банда на Калашниците. По думите му става дума за название, което „те са си измислили“, а зад него стоят групи, занимаващи се с изнудване, сутеньорство и лихварство.

„Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари - проституция, рекет. Някои от тях държат просяците в София. Средствата, които се генерират от този „бизнес“, са много големи“, заяви Савов.

Той посочи още, че тези среди са известни на полицията и се развиват в столични квартали като „Христо Ботев“ и „Факултета“. Така темата за конкретната катастрофа се разшири към въпросите за контрола върху чуждите шофьорски книжки, нелегалния пазар на документи и връзките на част от участниците в тежки инциденти с криминални групи.

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