Криминалист със скандални разкрития след смъртоносната гонка в София
Експертът предупреди за лесна подмяна на документи и връзки със среди от криминалния контингент
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Експертът предупреди за лесна подмяна на документи и връзки със среди от криминалния контингент
Тези хора са убити, защото някой е искал да се отърве от тяхното съществуване, заяви Иван Савов
Описва се подробно личността му
Води се спор дали убийството е в резултат на обир или жертвата и убиецът са се познавали
Иван Савов определи аргументите за смяна на Стоянов като косвени и инспирирани от панаирджийско говорене
Големият проблем е, че не е била оценена обществената реакция и информация
Ботьо Ботев с професионален коментар
Тепърва ще излиза наяве мотивът, който стои в дъното на историята
Съмнение поражда фактът, че близките му са бързали да го погребат тихомълком
Към момента няма оперативни данни Пламен Галев да е в България, разкри той
Лошото е, че когато се унищожат улики и веществени доказателства, мистерията се дозаплита, каза криминалистът Иван Савов
Не съм убеден в това, че сутринта на 29-и нейните приятели са тръгнали без да имат конкретна информация, казва Ботьо Ботев
Случаят с убийството на бизнесмена Николай Драгополов в София е типичен пример за професионално извършено престъпление
Криминалист застана начело на полицията в Пиринския край. След почти 9 месеца на поста директор на ОД МВР – Благоевград Васил Митов изненадващо бе сме...