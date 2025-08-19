Бъркотия в София след тежко убийство в Първомай

В Студентски град в столицата е задържан убиецът от Първомай.

Това съобщи бТВ като се позова на "свои източници".

Още е засилено полицейското присъствие в района тази сутрин. Достъпът до общежитието е ограничен. Част от колите тръгват, а акцията от централния вход се измести към уличката, където има паркинг. Очаква се заподозреният да бъде изведен.

Съпруга на полицай беше убита в дома й в Първомай при вероятен обир.

Тежкото престъпление е станало около полунощ. Жената е починала от остра кръвозагуба. Тя е имала порезна рана в областта на шията.

На тялото й се е натъкнал синът й, който веднага се обадил на баща си

– полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.

Криминалистите работят по няколко основни версии за убийството в Първомай. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.

„Едва ли става въпрос за обир.

Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост“, коментира пред бТВ криминалистът Иван Савов.

По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това, фактът че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.

„Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране“, допълни Савов.

„В последните десетилетия има редица случаи, при които служители на МВР или техни близки стават обект на атаки – от палежи и вандализъм до физическа разправа“, заяви криминалистът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com