Карлос Насар обяви следващата цел

Олимпийският шампион и Спортист №1 на България за последните две години - Карлос Насар, ще опита да покори световния рекорд в изхвърлянето в категория до 94 килограма.

Феноменалният щангист ще стори това по време на Европейското първенство в Батуми идния месец.

"Със сигурност смятам да атакувам световния рекорд в изхвърлянето. Знаем, че иранецът ме победи на изхвърляне на Световното първенство в Норвегия и смятам да не му давам това удоволствие дълго време - да държи световния рекорд. Така че сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно да го подобря и да му извадя всички мисли, че е победил в моята категория. Те бяха доста разочаровани след изтласкването. След изхвърлянето бяха радостни, но в края на световното първенство във Фьорде бяха доста разочаровани", сподели Насар пред "Спортал".

"Европейското е една идея по-лесно, защото основните ми конкуренти са извън Европа. Но със сигурност никой не е за подценяване. Всеки работи върху подобряване на резултатите си и винаги може да очакваме неочакваното", добави големият ни шампион.

