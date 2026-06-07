България добави още два медала в борбата в Монголия

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов спечелиха сребърни медали на рейтинговия турнир по борба в монголската столица Уланбатор. Двамата български национали стигнаха до финалите след по три победи, но останаха без титли в решителните схватки.

Дудова отстъпи в категория до 62 килограма срещу Ок Джу Ким от Северна Корея, а Рамазанов не излезе за финала при 86-килограмовите в свободния стил заради травма. Така България продължи силното си представяне в турнира, след като до момента титли вече спечелиха Стоян Кубатов и Дейвид Димитров, а Айк Мнацаканян също взе сребро.

Дудова започна убедително участието си и записа три поредни победи по пътя към финала. Световната и четирикратна европейска шампионка първо разгроми корейката Субин Джу с 11:0, след това се справи със световната вицешампионка до 20 години Никита Никита от Индия с 4:2. В полуфинала българката надви друга представителка на Индия - Манси Манси, трета в света от 2024 г., след оспорвана схватка, завършила 6:4.

Във финала Дудова не успя да се противопостави на Ок Джу Ким. Севернокорейката, която е световна вицешампионка от миналата година, спечели с 10:0 и остави българката със сребро.

Рамазанов също стигна до финала след категорично представяне. Олимпийският шампион започна с победа с 8:2 над Болат Сакаев от Казахстан, след което преодоля руснака Абдулмуслим Абдулмуслимов с 5:0. В полуфинала българският национал беше безапелационен срещу монголеца Батбилгун Наадамбат и го победи с 10:0.

В битката за титлата Рамазанов трябваше да срещне иранеца Мохамад Нохади, трикратен световен вицешампион от по-долната категория. Българинът обаче не излезе на тепиха заради травма и завърши със сребърен медал.

В последния ден на турнира за България ще се бори Шамил Мамедов в категория до 65 килограма. Негов съперник ще бъде индиецът Монит.

До момента златни медали за България в Уланбатор спечелиха Стоян Кубатов в категория до 77 килограма и Дейвид Димитров при 82-килограмовите в класическия стил. Айк Мнацаканян също се качи на подиума, след като взе сребро в категория до 77 килограма.

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