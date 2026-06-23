Трагедия. Наша шампионка по борба се самоуби ОБНОВЕНА

Около 10.30 часа сутринта републиканската шампионка по борба – унгарката Жанет Немет, се е самоубила, като е скочила от 11-тия етаж на блок за спортисти в столичния комплекс "Диана", съобщиха източници от СДВР.

И в момента на мястото гъмжи от полиция като водещата версия на разследващите е самоубийство заради любовна драма със състезателка от националния отбор и клуба, в който тренира. Отскоро Немет се състезава за женския отбор по борба на ЦСКА, пише Блиц.

Унгарката, която вече има и български паспорт, бе сред успешните състезателки на националния тепих. През този месец Немет отново завоюва държавната титла в тежката категория - до 76 килограма, затвърждавайки позицията си сред водещите имена в женската ни борба.

По време на лагерите за подготовка тя тренира заедно с други елитни състезателки, сред които и световната шампионка Биляна Дудова - нейна съотборничка и в ЦСКА. Според полицейските ни източници Дудова и Немет са били и съквартирантки в стаята на 11-тия етаж в комплекс "Диана", от която е скочила унгарката.

32-годишната Немет има зад гърба си редица национални отличия и неведнъж е доказвала качествата си на тепиха, печелейки титли в тежката категория на държавните първенства.

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