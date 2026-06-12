Старозагорската гимнастичка Яница Динева е държавна шампионка на обръч в категория „Елит“
В многобоя грацията от СКХГ „Берое“ се класира на второ място
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В многобоя грацията от СКХГ „Берое“ се класира на второ място
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Гранада. Новата световна студентска шампионка в бордъркроса не скри радостта си от победата в Гранада (Исп). Веднага след като й бе връчен златният ме...