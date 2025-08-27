Новото ни суперзлатно момиче с пет медала и мечти отвъд спорта

След сензационното си представяне на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, където спечели пет медала, вицешампионката в многобоя Стилияна Николова се завърна в България.

Пред Нова телевизия тя сподели, че

спортът е не само работа, но и любов, която изпълва живота й.

От Рио тя си тръгна със сребро в многобоя и на лента, бронз на бухалки и още едно сребро в отборното класиране.

„Моята главна цел е да си свърша работата. Резултатите ги оставям на съдийките“, каза тя, като отдаде успеха на големия екип зад себе си – треньори, лекари, физиотерапевти и федерацията с президент Илиана Раева.

Уроците, подготовката и почивката

„С годините се научих да си прощавам грешките. Всяка неточност е урок, който ме амбицира за следващия път“, призна 20-годишната Николова. След кратка дву-триседмична почивка я очаква нов лагер на Белмекен и интензивна подготовка за Европейското първенство във Варна и Световното във Франкфурт.

Макар гимнастиката да е в центъра на живота й, тя гледа и отвъд спортната кариера – мечтае един ден да стане актриса. „В съчетанията винаги влизаме в роля, но бих искала да се пробвам и на филмовата сцена. Даже си се представям в страшен филм“, каза тя с усмивка.

Мечти, адреналин и българската запазена марка

Извън залата Стилияна Николова не крие любовта си към силните усещания – вече се е гмуркала в Червено море и мечтае някой ден да скочи с парашут. Въпреки натоварения график и огромните очаквания, тя се определя като щастлив човек: „Имам близки хора, които винаги са до мен – какво повече му трябва на човек?“

Тя очерта и тайната на успеха на българската гимнастика: „Нашата артистичност, стилът и композициите – това е нашата запазена марка.“

