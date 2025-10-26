5 медала за златните български момичета на турнир в Дубай

Грациите ни Ева Брезалиева и Сияна Алекова спечелиха 5 сребърни медала от петото издание на международния турнир Gymnastika Solo Cup 2025 в Дубай.

В многобоя Брезалиева, водена от треньорката Бранимира Маркова, показа стабилност и увереност в първите два уреда - обръч и топка, a на бухалки допусна неточности. В заключителното си изпълнение с лента тя отново демонстрира класа и артистичност, и с 110.100 (28.250 на обръч, 28.200 на бухалки, 25.750 на бухалки и 27.900 на лента), завърши шеста в многобоя.

Със силна игра и с резултат от 28.200 на топка Брезалиева се окичи със сребърния медал. Тя записа още 6-a позиция на обръч, 12-а на бухалки и 5-a на лента.

При родените 2011 година Сияна Алекова завоюва 4 сребърни отличия. Грацията, водена от Кристина Шикерова и Бранимира Маркова, представи стабилно и уверено трите си композиции с обръч, бухалки и лента, и с 76.150 точки (24.900 на обръч, 26.250 на бухалки и 25.000 на лента взе сребро в многобоя.

Алекова грабна сребърните медали и на отделните уреди - обръч, бухалки и лента, и така се прибира с 4 от 4 възможни отличия.

