Наше златно момиче е на два финала на Световното

Българката Стилияна Николова се класира за финалите на обръч и топка

и заема второ място в квалификациите за многобоя след първите два уреда на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

Ева Брезалиева е 14-а до момента.

Първите 18 грации от пресявките (сумиране на трите най-добри резултата) ще определят новата световна шампионка в многобоя в петък.

Николова игра много силно и събра общ актив от 58.750 точки до момента.

Състезателката ни Валентина Иванова постигна трети по сила резултат на обръч от 29.350 (трудност 12.800; артистичност 8.350; изпълнение 8.200) и втори на топка от 29.400 (12.800; 8.200; 8.400).

Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно и натрупа общ сбор от 55.500.

Грацията, водена от Бранимира Маркова, се класира 13-а на обръч с 28.150 (12.600; 7.700; 7.900) и 11-а на топка с 27.350 (12.000; 7.400; 8.000). Така тя остана извън финалистките на двата уреда.

Лидер в квалификацията е олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия)

с 60.950 точки (30.600 на обръч и 30.350 на топка), а трета е Таисия Онофричук (Украйна) с 58.150 (30.600 на обръч и 27.550 на топка).

По-късно днес предстоят съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни първите 18 за финала на индивидуалния многобой, както и финалистките на отделните уреди. Потокът на българките стартира в 15:00 часа българско време. Стилияна Николова е със стартов номер 8, а Ева Брезалиева 10-а. И двете започват със съчетание с бухалки.

