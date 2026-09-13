Шакира взриви Копакабана! Милиони на крака за безплатното шоу
С час закъснение, но с грандиозен спектакъл звездата превърна Рио в сцена на латино попа
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С час закъснение, но с грандиозен спектакъл звездата превърна Рио в сцена на латино попа
Най-тежката операция в историята
Тя завоюва трето сребро за България
Това е първо сребърно отличие в многобоя за България от 2001 година
Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно
Медицински екипи патрулират на ключови места и около плажовете
Ще се съберат над два милиона души
Боксови мачове в Рио де Жанейро са били манипулирани, разследват българка
Най-малко 20 души, сред кои и полицай, са загинали при престрелка по време на полицейска операция
На купонджиите не им пука от вируса
Бразилия е сред най-тежко засегнатите от пандемията страни в света
Халфът на Байерн показа, че има добро сърце
Победителят ще бъде избран сред 14 школи по самба
Десетки хиляди светещи гирлянди пресъздават усещане за истинско коледно дърво
Прочутите школи по самба дефилираха по специално изградения Самбадром
7 милиона души ще участват в карнавала в Рио де Жанейро
Двама души са били пометени от свлачища
Вижте нашата ГАЛЕРИЯ с най-интересните кадри от Рио Проливен дъжд и много самба съпътстваха закриването на игрите на XXXI олимпиада в Рио де Жанейро....
Принц Албер II присъства в Рио де Жанейро на награждаването на журналистите, които са отразявали 10 и повече олимпийски игри. Самият той получи реплик...
Светът е олимпиада! От днес до 21 август Рио де Жанейро ще е домакин на най-големия спортен форум на планетата - игрите на 31-ата олимпиада. Спортист...