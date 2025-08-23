Навръх рождения си ден! Стилияна Николова с голям супех

Навръх рождения си ден, Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на 41-вото Световно първенствопо художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Бразилия.

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година показа отлична игра и се нареди втора след олимпийската шампионка Даря Варфоломеев от Германия.

Възпитаничката на Валентина Иванова натрупа актив от 119.300 точки и стана световна вицешампионкаточно навръх 20-ия си рожден ден. Николова получи 28.700 точки на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента.

Българската грация започна със силна композиция на бухалки, за която взе и най-високата си оценка за деня от 30.650 точки. След това изигра прекрасна лента, оценена с 30.150 точки. Тя имаше грешка само в края на изпълнението си с обръч и получи 28.700 точки, а на топка беше оценена с 29.800.

Това е първо сребърно отличие в многобоя за България от 2001 година, когато Симона Пейчева спечели среброто в Мадрид.

Варфоломеев защити световната титла

Абсолютна световна шампионка за 2025 година е носителката на олимпийската титла от Париж 2024 Даря Варфоломеев от Германия със 121.900 точки. Тя получи оценки от 30.100, 29.850, 31.950, 30.000 и успя да защити златото си от Валенсия 2023.

Бронзовото отличие стана притежание на представителката на Италия и шампионка на планетата от София 2022 София Рафаели със 117.950 точки.

Брезалиева осма в света

Ева Брезалиева се представи достойно и със сбор от 112.200 точки се класира на осмо място в индивидуалния многобой. Тя получи 28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента.

Световното първенство в Бразилия продължава с многобоя при ансамблите с участието на България.

