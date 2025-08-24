Стилияна Николова грабна още един медал

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Така Николова завоюва трето сребро за България и за себе си от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от Мондиала в Рио 2025 София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на България на пет ленти.

