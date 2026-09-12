Три българки получиха награди за изследвания, които променят света
Проектите имат висок потенциал за глобална приложимост и социална значимост
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Проектите имат висок потенциал за глобална приложимост и социална значимост
Документите и видеата на „Патрула Мадрид“ изправят пред предизвикателство имиджа на българите в Испания
Ева Брезалиева и Сияна Алекова се справиха повече от отлично за славата на страната
Официална информация от външния министър
Едната е на 24 години, другата - на 31
Цветелина Бориславова е от знаковите ни бизнес дами
Нови разкрития направи ВВС
В 11:00 часа българско време стартират квалификациите в индивидуалната надпревара
Как се заплащат тези услуги
22 души вече са арестувани в Италия, 21 от които са българи
Надежда Иванова, Мариана Петрова и Гина Калчева са били задържани за подобни престъпления и в други държави
Най-младата е само на 3 години
Полицията е разбила престъпна група, в която участват лекари и други медицински лица
Операцията е била предприета по сигнал, че чужди граждани участват в т.н. органна мафия
Талантливите българки бяха наградени по програмата „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО
Най-добрите ни тенисистки започват от утре участие в квалификациите
Двете крили откраднати дрехи под тениските си
Нина Добрев и оперната прима Соня Йончева са с най-много предложения в първата по рода си онлайн класация
Те са задържани в полицейското управление в Карпос за по-нататъшно производство...