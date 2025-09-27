Голямо събитие за една от най-богатите българки

Една от най-богатите родни бизнес дами Цветелина Бориславова Карагьозова е родена на 27 септември 1958 г. в София.

Нейният баща Борислав Карагьозов е служител на ПГУ-ДС и работи като техническо лице в български посолства. Нейната майка Веселина Карагьозова е акционерка в "Кемисол“ АД, Стара Загора – дружество, търгуващо с химически продукти.



До 18-годишната си възраст Цветелина живее с родителите си в чужбина: в САЩ, Индонезия, Румъния и Испания. Завършва руска гимназия в Букурещ. В Румъния започва да следва философия, но след една година прекъсва поради завръщането на семейството ѝ в България. В София продължава следването си в Софийския държавен университет и завършва философия, английска и испанска филология (с дипломиране в Мадрид). По същото време следва и в УНСС, специалност "Международни икономически отношения“. Като студентка започва работа в международния отдел на СУ. Владее английски, испански, румънски, руски език.



След завършването на образованието си известно време работи във външнотърговско дружество "Инко“. После отговаря за Балканите в европейската фирма СПЕА - една от първите в света компании за производство на тестово оборудване за електроника. Впоследствие работи в стопанско обединение "Гъвкави автоматизирани производствени системи“ (ГАПС). През 1989 напуска ГАПС и започва частен бизнес.



Цветелина Бориславова навлиза активно в бизнеса през 1992 г., когато с Бойко Борисов стават съсобственици на фирма "ИПОН-2“ ООД. Участва в разни фирми и стопански организации.



На 27 март 1997 г. неизвестни лица взривяват джипа на Бориславова, паркиран пред офиса ѝ на улица Раковски 188 в София. Метални парчета се забиват в лицето и тялото ѝ. Тя е тежко ранена и обезобразена. Цветелина претърпява пластични операции, които ѝ връщат предишния външен вид.



Инвестира в българските зимни курорти. Споделя, че е "привърженик на езотеричния, духовния подход към парите, усетени през призмата на личното израстване, защото не можем да използваме като възможност за лично израстване нещо, което не сме придобили със собствени усилия и не се отнасяме към него с грижа и любов“.

Според различни източници имуществото ѝ възлиза на стойност между 155 и над 300 млн. лв. В края на 2010 г. Бориславова продава останалите си акции в СИБанк, които са 16% от капитала на банката.



През 2011 година става основен акционер и председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка.

