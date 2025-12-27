Наглост! Какво реши Азис за Нова година

Азис е поискал рекордния хонорар от 100 000 лева, за да пее в популярно заведение в столицата, пише „Уикенд".

Чалга кралят настоява за огромна сума, за да отклони ангажиментите и да си стои у дома.

Парите се сторили твърде много на управителя и той хе отказал да ангажира ромския славей за празника. Засега изпълнителят на „Хабиби” държи на своето и не е склонен на компромис за тарифата си.

Безумно високият хонорар е отказал всички заведения, които имали интерес към чалга идола. Азис май ще остане без участие на Нова година и няма да захлеби няколко бона, ако не „клекне” да пее за по-малко пари.

Средно неговата тарифа върви около 20 000 лв. за участията му в нормални дни. Към тях той изисква и престой в луксозен 5-звезден хотел, подходящ за високия му статут.

По Коледа обаче възнагражденията скачат двойно, но при ромския певец увеличението е четворно. Според близки до края на фолка поисканата сума е била по-скоро тактически ход – той осъзнавал, че няма кой да му даде такива пари, а и искал да си почива. Чалга изпълнителите са най-ангажирани в празничната нощ.

