Специално признание за Кейт

Кейт Мидълтън получи специалното отличие в първата класация на британското издание на Vogue.

Настоящата принцеса на Уелс Кейт Мидълтън отдавна е призната за модна икона. Нейният стил се следи и копира по целия свят, а през 2025 г. тя бе включена в първата класация на британското издание на Vogue "50 най-добре облечени британци".

Съпругата на принц Уилям получи и специалното отличие Eternal Influencer ("Вечен инфлуенсър") - признание за трайното ѝ влияние върху модата и британските марки.

Изданието отбелязва, че "тихата подкрепа" на принцесата може да промени съдбата на даден бранд. Това се доказва още от сватбата ѝ през 2011 г., когато роклята на Alexander McQueen привлече световно внимание към модната къща.

През 2025 г. най-ярко впечатление направи една конкретна формула в облеклото на Кейт - съчетанието от сако и панталон. Тази комбинация се превърна в нейна запазена марка и тя я избира многократно за официални и неофициални появи.

През февруари тя носи кафяво сако, поло и панталон на фино райе - класическа и универсална визия.

През юни облече син костюм, комбиниран с бяла тениска - елегантен, но по-непринуден стил, по време на посещението в East Storehouse.

Месец по-късно носеше риза и сако на райета в комбинация с кафяв панталон и спортни обувки.

Есенно-зимният сезон пък принцесата на Уелс ни показа, че елегантни костюми с панталон и сако стоят изключително елегантно.

Катрин показва, че неутралните цветове като черно, кафяво, сиво, бежово не са скучни, а позволяват безброй комбинации и осигуряват вечна елегантност. Тя ни показа и че панталоните не са само корпоративна униформа - в съчетание с пуловер или тениска придават елегантност без строгост.

Съветите, които можем да вземем от нея:

Да избираме сезонни материи - лен за лятото, кадифе и вълна за зимата.

Да комбинираме с костюма си изчистени бели маратонки за ежедневието или ботуши на ток за вечерен стил.

Да не се притесняваме да носим несъответстващи сако и панталон - това прави визията по-непринудена.

И през 2026 г. Кейт Мидълтън ще продължи да е пример за елегантност, практичност и устойчиво влияние върху модата. Нейната любов към комбинацията сако и панталон показва, че класиката винаги може да бъде модерна и вдъхновяваща.

