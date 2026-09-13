Скандалът надделя: Джон Галиано отмени голямата изложба за кариерата си
Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
Следете всички новини, анализи и коментари за Vogue. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
Сред най-актуалните модели са плетените на една кука рокли
Изданието отбелязва, че "тихата подкрепа" на принцесата може да промени съдбата на даден бранд
Коя е Клоуи Мал, новият главен редактор на Vogue
Разговорите започнали, след като Санчес се появила на корицата на дигиталната версия на Vogue
Тя изглежда прекрасно на черно-бялата снимка, където демонстрира завидна фигура
Хари Стайлс блесна в рокля
До 10 години ще имам 3-4 деца, казва певицата
Бившата спайска се хвали, че е добра майка
Певицата лъсна върху корицата на „Vogue“
Риалити звездата бе интервюирана от съпруга си Кание Уест
Актрисата даде интервю пред Тарантино за Vogue
Херцогинята на Съсекс гостува като редактор на списанието
Българският топ модел оглави най-престижното фешън издание в Украйна
Българката, Нора Шопова, която излезе на корицата на списание Vouge през 2014, отново изгря на корица на модната библия. Броят за месец април на турск...
Модната библия "Vogue" за пореден път обърна внимание на Григор Димитров. В специален материал на сайта спецовете от изданието хвалят българина за нач...
Американското издание "Vogue" разгневи хомосексуалните общности с думите, че бисексуалността на Кара Делевин ще премине. В интервю на моделката, в кое...
Тенис звездата харесва стила на Агаси и Джони ДепВинаги нося гривна, гердан и часовник, разкрива българинът Григор Димитров може и да е следващият Ан...