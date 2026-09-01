Скандалът надделя: Джон Галиано отмени голямата изложба за кариерата си

Джон Галиано се отказа от предстоящата голяма изложба, посветена на кариерата му, след като проектът предизвика остри критики заради антисемитските му изказвания в миналото.

Музеят „Метрополитън“ в Ню Йорк по-рано обяви изложбата „John Galliano: Horizons“, която трябваше да бъде открита през май 2027 г.

В понеделник Галиано обяви, че след продължителни размисли и разговори с музея и всички ангажирани в проекта е решил изложбата да не се състои на този етап.

„С голяма тъга реших, че е най-добре изложбата да не се състои в този момент“, заяви дизайнерът.

Галиано беше уволнен като творчески директор на Dior през 2011 г., след като беше признат за виновен за антисемитски обиди към еврейски куратор в ресторант в Париж.

В съда беше изслушано и че при отделен инцидент дизайнерът е отправял расистки обиди към приятел на жената, който е от южноазиатски произход. По друг случай Галиано е заявил, че обича Адолф Хитлер.

„Оставам дълбоко разкаян“

По това време Галиано се извини за поведението си, а неговият адвокат го обясни с „стрес, свързан с работата, и множество зависимости“.

В новото си изявление дизайнерът заяви, че продължава да носи пълна отговорност за болката, причинена от думите му.

„Оставам дълбоко разкаян за това“, каза той, като специално посочи болката, която е причинил на еврейската и азиатската общност.

Галиано подчерта, че истинското изкупление не може да бъде постигнато чрез изложба, институционално признание или един-единствен публичен жест.

Според него това е постоянна отговорност, която се доказва с готовност да слушаш, да се учиш и с поведението си във времето.

Дизайнерът добави, че не иска решението около него да отклонява вниманието от работата на Института по костюмите на „Метрополитън“. Той заяви също, че разбира и уважава факта, че изложба, посветена на неговото творчество, би била болезнена за някои хора.

В изявлението си Галиано посочи и че вече 15 години е трезвен и се възстановява от алкохолна и наркотична зависимост.

Изложбата щеше да даде тема и на Met Gala

Галиано и творчеството му трябваше да бъдат не само в центъра на изложбата, но и тема на следващата Met Gala – едно от най-бляскавите събития в света на модата.

Церемонията е насрочена за 3 май, който съвпада с Йом ха-Шоа – Деня за възпоменание на Холокоста и героизма.

Главният редакционен директор на Vogue и попечител на „Метрополитън“ Анна Уинтур обяви подкрепата си за решението на Галиано.

„Решението на Джон изложбата, посветена на работата му, да не се състои в този момент е много смело и показва какъв човек е той“, заяви Уинтур.

Тя добави, че според нея това е правилното решение и че както Галиано, така и музеят имат нейната пълна подкрепа.

„Погрешно решение в неподходящ момент“

Преди отказа на дизайнера редица представители на еврейската общност вече бяха изразили несъгласие с идеята музеят да го почете.

Председателят на градския съвет на Ню Йорк Джули Менин заяви, че след многобройни срещи и разговори с музея е доволна, че институцията е решила да не почита Галиано.

По думите ѝ решението за изложбата е било особено болезнено за еврейската общност на фона на нарастващия антисемитизъм.

Главният изпълнителен директор на Anti-Defamation League Джонатан Грийнблат също определи идеята за почит към Галиано като „погрешна“.

Той заяви, че антисемитизмът е достигнал кризисни нива и че самият Галиано в крайна сметка е разбрал какво е трябвало да направи музеят още от самото начало.

„Това беше грешният ход в грешния момент. Времето има значение“, заяви Грийнблат.

Въпреки скандала Галиано продължава да бъде смятан от мнозина за един от най-влиятелните и талантливи дизайнери на своето поколение.

След присъдата той се завърна в света на модата и в продължение на десетилетие беше творчески директор на Margiela, преди да напусне поста през 2024 г.