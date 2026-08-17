Горещите нюанси на лятото са мед и масло

Най-модерните цветове на косата за това лято залагат на естествения блясък, слънчевите отблясъци и топлите, "вкусни" нюанси като канела, карамел и медено русо. През този сезон тежките, еднородни цветове отстъпват място на преливащите техники, които имитират целуната от слънцето коса. Без значение дали сте естествена блондинка, брюнетка или червенокоса, актуалните тенденции предлагат перфектния начин да освежите визията си.

Топлите блондинки: Мед и масло

Забравете за сивите, пепеляви и твърде платинени нюанси, които изискват агресивно изрусяване. Това лято блондинките сияят с много по-меки и топли тонове.

Маслено русо (Buttery Blonde): Мек, кремообразен нюанс, който отразява светлината перфектно и придава на лицето младежко излъчване.

Меден балеаж (Honey Balayage): Златни и медени нишки, които се преливат плавно в косите. Тази техника изглежда изключително естествено, сякаш току-що се връщате от плажа.

Богати брюнетки: Карамел и коприна

Тъмните коси не остават на заден план през слънчевите месеци. Ключът при тях е добавянето на измерение и дълбочина, за да не изглежда косата "плоска".

Скъпоценна брюнетка (Expensive Brunette): Лъскав, дълбок кестеняв цвят, постигнат с деликатни гланцове, които придават огледален блясък под слънчевите лъчи.

Карамелени отблясъци (Caramel Highlights): Фини кичури в цвят карамел или тофи, които омекотяват тъмната основа и рамкират лицето.

Огнени изкушения: Канела и праскова

Червените и медните нюанси продължават своята доминация, но през лятото те стават малко по-светли и ефирни.