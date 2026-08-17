7 дрехи, които никога да не изхвърляте

Отърваването от ненужни вещи в гардероба ви е приятно преживяване, но е лесно да прекалите и да изхвърлите неща, които всъщност все още можете да използвате. Изданието Martha Stewart съобщава за това, цитирайки няколко стилисти и модни дизайнери, които споделиха кои дрехи трябва да останат в гардероба ви и кои можете спокойно да дарите, пише в БГНЕС. Модата е циклична, така че едва ли трябва да се отървавате от вещ, която ще бъде хит отново след година-две. И така, ето 7 дрехи, които трябва да преосмислите, преди да ги хвърлите в кошчето.

Кожено яке

Рокерско яке или дълго кожено яке - този артикул практически никога не остарява. Стилистите Елана и Дина Соломон казват, че кожата, която омеква с времето, само печели от износването. Според тях патината и еластичността, които се развиват с възрастта, са основното предимство на такова яке. Ако артикулът изглежда груб, можете да го занесете на химическо чистене - много заведения предлагат специално третиране специално за кожени дрехи.

Качествено яке

Дори когато модата се променя с очертани рамене до по-свободни силуети, якето си остава основна дреха – то просто се нуждае от малко обновяване. Просто сменете копчетата или помолете шивач да коригира кройката, за да изглежда отново свежо. Сестрите Соломон казват, че качественото яке може да подобри всяка визия – от рокля тип „комбинация“ до семпли дънки. Те казват, че добре скроеното яке става само по-добро с времето: по-меко, по-елегантно и стилно.

Дънки

Ако имате любим чифт дънки, които ви стоят добре, не бързайте да се отказвате от тях. Кройките и методите на пране се променят постоянно, но денимът винаги се завръща. Собственичката на бутик Стефани Култрес О'Нийл цитира 70-те години като пример: разкроените и дънките с висока талия отново бяха популярни и, според нея, ще продължат да се завръщат циклично дълго време. Тя отдава това на факта, че тази кройка ласкае много типове тяло.

Бяла риза

Класическата бяла риза е артикул, който може да се съчетае с почти всичко и е идеален за наслояване. Стилистката Тара Уест казва, че има нещо безкрайно шик в бялата риза с копчета. Тя я описва като „празно платно“, което се адаптира към настроението и повода ви. Ключът е да се уверите, че ризата не пожълтява с времето или не губи формата си.

Класически тренчкот

Тренчкотът е артикул, който изглежда еднакво добре както в офиса, така и при небрежно излизане с приятели. Тара Уест казва, че тренчкотът „преминава през“ сезоните, предлагайки едновременно комфорт и стил. Сестрите Соломон добавят, че тренчкотите от марки като Burberry, Hermès и Chanel са проектирани да издържат цял ​​живот както по форма, така и по стил. Ако кройката е остаряла, тя може да бъде променена от шивач или подплатата може да бъде актуализирана.

Аксесоари в стил „2000“

Металните колани или чантите с кристали от началото на 2000-те биха могли да се завърнат в ежедневната ви визия. Аксесоарите в стил „2000“ се завръщат на модните подиуми и в уличната мода. Дизайнерът Кадим Алфансо Файф препоръчва запазването на тези вещи – колани с кристали, метални чанти или структуриран деним. Ключът, казва той, е да се поддържа баланс и да се съчетае една смела дреха с цялостна модерна визия, за да се избегне да изглеждате като костюм.

Рокля тип „комбинация“

Някога свързвана изключително с 90-те години, роклята тип „комбинация“ се е превърнала в модерна класика благодарение на своята простота и гъвкавост. О'Нийл казва, че тази рокля се е връщала на мода многократно в различни варианти, от минималистични версии от 90-те до по-романтични стилове с кос крой. Може да се носи целогодишно: с поло яка и ботуши през зимата и със златни бижута и сандали през лятото.