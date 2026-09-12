Скандалът надделя: Джон Галиано отмени голямата изложба за кариерата си
Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
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Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
"Ню Йорк таймс" и "Гардиън" посвещават статии на българката със световна славаПет седмици след като роди сина си, сопраното пя в "Бохеми", "Отело" и Т...
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