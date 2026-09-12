Скандалът надделя: Джон Галиано отмени голямата изложба за кариерата си
Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
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Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
Париж. Британският дизайнер Джон Галиано се завръща в света на висшата мода като творчески директор на френската модна къща Maison Martin Margiela. "...
Великият дизайнер се завръща в модата след спечелената от него битка срещу алкохола и дрогата