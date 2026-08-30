Саша Барън Коен възроди култов образ. Защо го попиляха

Възраждането на комедийния герой Али Джи, изпълняван от актьора Саша Барън Коен, вече предизвика противоречия във Великобритания, съобщи изданието „Independent.“. Британски сайт за сравнение на новини, наречен NewsCord, стартира кампания, призоваваща кината по света да откажат прожекции на предстоящия документален филм „Али Джи: Кой съм аз?“, а веригата „Пикчърхаус Синемас“, която оперира 25 кина във Великобритания, отговори на кампанията, заявявайки, че няма планове да прожектира лентата.

Филмът, разпространяван от „Амазон Ем Джи Ем“, е в стил документален мокюментари, подобен на „Борат“, и показва Барън Коен, който взаимодейства с нищо неподозиращи представители на публиката в ролята на Али Джи, герой, създаден от актьора през 1998 г. и представен по-рано в игралния филм „Али Джи в къщи“ от 2002 г.

Кампанията на NewsCord твърди, че героят увековечава вредни стереотипи, като цитира критики от чернокожи британски комици още от 2000 г., когато той е бил наречен „алиби за расизъм“, както и позиции на писателката Жанет Уинтърсън и на казахстански и арабски организации. Според сайта над 37 000 имейла са били изпратени в подкрепа на кампанията. В изявление за изданието „Метро“ веригата „Пикчърхаус“ потвърди, че „в момента няма планове да прожектира този филм при излизането му“.

Още при дебюта на героя през 1998 г. комици като Къртис Уокър и Феликс Декстър го критикуваха, като Декстър определи хумора му като начин либералната средна класа да се смее на черната улична култура, като същевременно запазва усещане за политическа коректност. Самият Барън Коен коментира през 2016 г. в подкаста „WTF With Marc Maron“, че героят е замислен отчасти като деликатен опит за подкопаване на установения ред в обществото.

Според синопсиса на новия филм действието се развива 20 години след оригиналната поредица, когато Али Джи открива, че дългогодишната му приятелка Джули е бременна, и заминава за Америка, за да си възвърне някогашната слава, изправяйки се пред противници, застрашаващи съществуването му и бъдещето на детето му. Филмът е насрочен за премиера на 23 октомври.