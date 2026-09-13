Саша Барън Коен възроди култов образ. Защо го попиляха
Според синопсиса на новия филм действието се развива 20 години след оригиналната поредица
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Според синопсиса на новия филм действието се развива 20 години след оригиналната поредица
Монетният двор започва изсичането на историческата емисия, създадена за големия национален юбилей
250-годишнината на Съединените щати идва с неочакван символ
Беше придобила огромна популярност
Култово лице от екрана има празник
Не става въпрос за провокация, а за решение на производителя, за да следи целостта на пакетите
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Минималистичното, без излишни украси изображение е одобрено лично от краля
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Иисус оставя лика си върху ленена кърпа
Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения на ЗЗК от страна на "Монделийз България Холд...
Москва. Образът на руския президент Владимир Путин ще бъде отпечатан на сребърни и позлатени монети в чест на присъединяването на Крим към Русия, съо...