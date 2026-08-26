Отиде си легендарен британски актьор с култови филми

Легендарният британски актьор Тим Къри, познат на поколения зрители от „The Rocky Horror Picture Show“, „То“ и „Сам вкъщи 2“, е починал на 80-годишна възраст, съобщава TMZ.

Според информацията на изданието актьорът е починал късно във вторник вечерта в дома си в Лос Анджелис. TMZ съобщава, позовавайки се на източници от органите на реда, че полицията е пристигнала на адреса около 23:23 часа местно време и към момента няма данни за престъпление.

Тим Къри се превръща в световна звезда с ролята на ексцентричния д-р Франк-Н-Фъртър в култовия мюзикъл „The Rocky Horror Picture Show“. Филмът първоначално не постига голям успех, но впоследствие се превръща в истински културен феномен и една от най-известните продукции в историята на т.нар. среднощни кинопрожекции.

За милиони зрители Къри остава незабравим и като страховития Пениуайз в телевизионната адаптация на романа на Стивън Кинг „То“ (It) от 1990 г.

Друга от популярните му роли е тази на хотелския служител г-н Хектор в хитовата комедия „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, където героят му постоянно подозира малкия Кевин Маккалистър.

Богатата кариера на Тим Къри включва още участия в продукции като „Ани“, „На лов за Червения октомври“, „Островът на съкровищата на мъпетите“, „Addams Family Reunion“ и „Страшен филм 2“.

Освен в киното и телевизията, Къри има впечатляваща кариера и на театралната сцена, както и множество роли като озвучаващ актьор.

През 2012 г. актьорът претърпява тежък инсулт, след който здравословното му състояние значително ограничава публичните му изяви. През последните години той използва инвалидна количка и продължава да участва в избрани събития и проекти.

През 2025 г., около излизането на мемоарната му книга „Vagabond“, Къри разказва публично за живота си след инсулта и признава, че все още не може да ходи. За последиците от инсулта актьорът говореше открито и през последните години.

Тим Къри беше на 80 години.