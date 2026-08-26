Българи подпалиха Кавала!

Двама български граждани са арестувани във връзка с пожар, който тръгнал от автомобил и обхванал близка горска територия в района на Кавала, Северна Гърция.

Огънят избухнал около 11:00 часа в района на общинската единица Орфанос, община Пангео. Първоначално пламъците обхванали автомобил, след което бързо се разпространили към съседна горска местност, пише naftemporiki.

В рамките на бързото производство са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж, и двамата български граждани. Арестите са извършени от разследващото звено за престъпления, свързани с пожари, към противопожарната служба в Кавала.

Не се съобщава как е възникнал първоначалният пожар в автомобила и каква според разследващите е конкретната съпричастност на задържаните.