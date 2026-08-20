София гори

Голям пожар е избухна тази вечер в София, съобщи информационна агенция БЛИЦ, позовавайки се на свой читател. Огнената стихия се е разразила в кв. „Орландовци“.

В района на кръстовището на улиците „Дан Колов“ и „Лавандула“, близо до Владайска река“, е лумнал пожар в гараж за автобуси.

Четири-пет екипа на пожарната и полиция и са на мястото.

Засега няма данни за причините за пожара, както и дали има пострадали. След като стихията бъде потушена, униформените ще разнищват причината за избухналия огън.