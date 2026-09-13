Опасен пожар в София
Пламнал е гараж за автобуси
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Пламнал е гараж за автобуси
Районът е отцепен, потушен е огънят
Полицията е овладяла сллучая
Собственикът на офиса е бил извикан и предупреден за грабежа от служителката
Номинацията му за премиер не е променила нито навиците му, нито начина му на живот
Вицепремиерът е сезиран за проблема от живущи в квартала
Обвинени са 14 души, сред тях и двама полицаи
Остра и задушлива миризма от незаконно сметище трови жителите на квартал "Орландовци", пише бТВ. Местните са направили свое разследване как се е появи...
Двама полицаи от столичното 2-ро РПУ са приети в болница с разкървавени колене и разкъсани униформи. Те били нападнати малко преди 13 часа дес на ул....
Двама полицаи са били нападнати от агресивно настроен ром в Орландовци. Те са пострадали сериозно. Униформените са пристигнали в Орландовци по сигнал...
Снощи е постъпил сигнал за битов скандал в столичния кв. „Орландовци". На място незабавно са изпратени полицейски екип и линейка, информират от пресце...
Жителите на софийския квартал Орландовци са отправили искания за по-голяма сигурност в квартала към кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. „Жит...
Протест на роми от няколко държави в знак на недоволство от създаденото напрежение в село Гърмен и в столичните квартали „Орландовци" и „Дружба", съоб...
Благодарение на Вашите адекватни и спешни действия бяха предотвратени множество инциденти и конфликти, които биха възникнали без Вашата намеса. Това н...
Протестиращите срещу ромското население в кв. „Орландовци" и тази вечер опитаха да стигнат до циганската махала, но жива верига от полицаи образува ко...
Държавата трябва да благодари на полицейските служители за труда им. Това заяви главният прокурор Сотир Цацарв относно ескалиралото напрежение между б...
Няма новорегистрирани гласоподаватели в размирния през последните дни квартал Орландовци. Това съобщи пред бТВ столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя...
Кварталът се бои от среднощен щурм, ултраси с маски дебнели по улиците 20 лв. "надница" - за толкова бръснати момчета в София са готови да "запалят ч...
Минат ли изборите, екшънът в гетата ще приключи, казва Румен Найденов Румен Найденов е учител от ромски произход в 103 СОУ, което се намира в квартал...
След като дъждът в столицата спря, недоволните от ромите в "Оррландовци" граждани, отново излязоха на протест. Протестиращите носят българските знаме...