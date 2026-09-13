Общество

Мистерия след два пожара в един дом край Хасково

Огънят избухнал повторно посред нощ, а полицията задържа 23-годишен мъж

Мистерия след два пожара в един дом край Хасково
Снимка: БНТ
13 сеп 26 | 8:47
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Иван Ангелов

Къща в хасковското село Лозен изгоря напълно след два пожара, избухнали в рамките на едва пет часа. Първият сигнал е подаден около 20 часа в събота за горяща стая в имота на 57-годишен мъж и съпругата му. По това време в дома се намирал единствено 23-годишният им син.

При първото произшествие огнеборците успели да потушат пламъците, като в стаята била унищожена част от покъщнината. Случаят обаче получил неочаквано развитие няколко часа по-късно, когато пожарната отново била повикана на същия адрес.

Около пет часа след първия сигнал къщата пламнала повторно. По данни на огнеборците този път огънят е тръгнал от пода на втория етаж и бързо е обхванал сградата. Въпреки намесата на екипите домът е изгорял напълно.

След втория пожар 23-годишният син на собствениците е бил задържан. От полицията не съобщават на този етап подробности за причината за задържането му и дали разследващите подозират умишлено предизвикване на огъня.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на точните причини за двата пожара и обстоятелствата около тях продължава.

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Автор Иван Ангелов

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