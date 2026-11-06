От залата на Нешка Робева до гардероба на Селин Дион: Българка покори световната мода
Дъщерята на златното момиче Адриана Дунавска създава тоалети за световни звезди, работи с Хайдер Акерман в Tom Ford и мечтае за собствена модна марка
Следете всички новини, анализи и коментари за Световна Мода. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дъщерята на златното момиче Адриана Дунавска създава тоалети за световни звезди, работи с Хайдер Акерман в Tom Ford и мечтае за собствена модна марка
Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
В шика, налаган от италианския класик, се преплитат най-екстравагантните акценти от гардероба на жените и мъжете