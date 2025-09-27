Още две българки арестувани в Русия

Още две българки са задържани в Русия, след като преди няколко дни стана ясно, че жителката на Волгоградска област в Росица Георгиева е осъдена за "оправдание на тероризма".

Втората арестувана българка е студентка на 24 години, която е обвинена е за измама. Името на третата е открито в публично достъпен списък на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, предаде БНТ.

Става дума за Даниела Златомирова Кехайова от Хасково, която е на 31 години.

Срещу нейното име и националността й в списъка няма повече информация, какъв е поводът тя да се намира в него, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство.

Руската федерална агенция е под контрола на президента Владимир Путин.

Преди два дни българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, бе осъдена за "оправдаване на тероризма". На 9 септември 2025 г. съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Тази информация идва от руския независим и правозащитен телеграм канал ОВД-Инфо. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

Разследванията в Русия се водят от Федералната служба за сигурност (ФСБ), а тези които са вече осъдени биват включени в т.нар "черен списък", за които има информация, че са съпричастни към тероризъм или екстремистка дейност.

