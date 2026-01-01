България добави още два медала в борбата в Монголия
Биляна Дудова и Магомед Рамазанов завършиха със сребро на рейтинговия турнир в Уланбатор
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Биляна Дудова и Магомед Рамазанов завършиха със сребро на рейтинговия турнир в Уланбатор
Зyyвч-Oвoo е в топ 10 по залежи на уран
Протести заляха столицата Улан Батор
Нов добив на уран вади бедна Монголия на световната сцена. Една милиардна сделка ще накара много държави да се съобразяват Улан Батор. Страната...
Руският президент ще посети Монголия
Държавата е членка на Международния наказателен съд
Прогноза къде след време ще има чисто нов
Негово Светейшество изтъкна добрите отношения между България и Монголия
И показа историческа карта на страната
В Русия засилиха санитарния контрол
С премиера на страната са коментирали инвестиции
Магнитутът е 6,8 по Рихтер
Засега няма съобщения за жертви или разрушения
Лидерите от ASEM почетоха с минута мълчание жертвите на терора в Ница България ще продължи да провежда балансирана външна политика и да се утвърждава...
След като оцеля в "Завръщането", номинираният за "Оскар" Леонардо ди Каприо се готви да тества уменията в научна експедиция в Монголия. Aктьорът "си к...
В опит да спечели нови сподвижници президентът на ФИФА Сеп Блатер е обещал, че Монголия ще домакинства на Световното през 2050 г. Швейцарецът е дал об...
Тържествена рота посрещна президента Росен Плевнелиев в Улан Батор
Няма опасност към момента и преки заплахи за страната ни от случващото се в съседна Македония. Това обяви военният министър Николай Ненчев преди делег...
Президентът Росен Плевнелиев е на държавно посещение в Монголия до днес. Визитата протече в контекста на 65-ата годишнина от установяването на диплома...
Родна археологическа експедиция ще търси праисторически рисунки и изображения в Монголия. За това са се договорили президентът Росен Плевнелиев и мини...