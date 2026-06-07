Трансферен удар! Левски привлича национал

Левски води преговори за привличането на алжирския халф Усем Мрезиг. Той е на 26 години и в момента е част от руския Динамо Махачкала.

Разговорите между "сините" и настоящия клуб на африканеца са в напреднала фаза. Развитие по сделката се очаква да има през следващата седмица, пише „Гонг.бг“.

Усем Мрезиг се подвизава в средата на терена, където столичаният гранд има нужда от подсилване след напускането на Карлос Охене и отказването от футбола на Георги Костадинов. Неговият договор с Динамо изтича след една година, поради което от "Герена" ще трябва да платят трансферна сума за правата на алжиреца.

Мрезиг премина в Динамо Махачкала през лятото на 2024 година. Той е играл още за Ес Сетиф, МС Алжер и Белоуздад в родината си, както и във Визела в Португалия.

През миналия сезон Усем Мрезиг записа 37 мача във всички турнири, в които вкара три гола и направи две асистенции. Халфът е записал и 12 мача за националния отбор на Алжир. Ако бъде привлечен, той ще се преърне в третия футболист от тази страна в Левски след Акрам Бурас и Мазир Сула.

До момента Левски привлече Рейналдо и Давид Кусо. "Сините" няма да спират със селекцията, ако успеят да договорят Усем Мрезиг. На "Герена" искат да вземат още един халф, дясно крило, нападател и още един ляв бек.

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