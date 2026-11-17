Един от най-категоричните гласове в посока промяна по върховете на БФС е треньорът Велислав Вуцов. В предаването си в YouTube "Sesame_Liga_Vutsov" той направи остра равносметка за състоянието на българския футбол и настоя за оставки в ръководството на централата.

Според Вуцов президентът Георги Иванов и останалите ръководители на БФС е трябвало да обявят оттеглянето си още в първия работен ден след разгромната загуба от Исландия.

Той е категоричен, че подобна реакция би била нормална за всяка футболна федерация, която осъзнава отговорността си за резултатите и развитието на националния отбор.

"Във всяка една нормална цивилизована държава, ако това беше преди 20 години, понеделник е денят. Мачът е в петък, събота и неделя са почивни дни. В понеделник в 8:30 часа, като се отвори Футболният съюз в Бояна, президентът идва и казва: "Аз заедно с цялото ръководство подаваме оставките си. Дотук. Изпълняваме ролята, докато дойде следващ президент", заяви Вуцов.

Според него обещанията за реформи не са довели до съществена промяна в състоянието на българския футбол.

Един от най-притеснителните признаци за кризата според Велислав Вуцов е

постепенното безразличие на футболната общественост

към поредните провали на националния отбор.

Ако преди тежките поражения предизвикваха бурни реакции, протести и настояване за промени, днес дори разгромните загуби все по-често се приемат като неизбежна част от действителността.

Според специалиста това примирение е още по-опасно от самите резултати, защото показва, че хората постепенно губят надежда за положителна промяна.

"Най-голямото падение е това, че не ни се говори. Значи вече ни е все тая. Свикнахме и си казваме: "Лай си, лай си, бабе". Детето си плаче, ти си го гледаш, то ще плаче, ще плаче, пък ще спре. Същата работа сме ние вече", обясни Вуцов.

Критиките на Велислав Вуцов не се ограничават до националния отбор.

Според него основните проблеми са заложени много по-дълбоко – в организацията на детско-юношеския футбол, подготовката на младите играчи, съдийството и управлението на професионалните клубове.

Треньорът смята, че БФС продължава да разчита на частични мерки, които не могат да доведат до трайно подобрение. Вместо това е необходима цялостна реформа, обхващаща всички нива на футболната система.