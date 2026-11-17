ЦСКА подготвя зимна селекция с четири попълнения, а основното настояване на Маркус Гиздол е за повече скорост и конкуренция по фланговете. Германският треньор иска две нови крила, които да разширят възможностите му за решителните мачове през пролетта.

Паралелно „червените“ търсят и млад български футболист с перспектива за следващия сезон. Така селекцията трябва да реши непосредствените кадрови проблеми и да подготви състава за предстоящите промени в правилата.

Подсилването по крилата е най-неотложната задача пред ръководството. Гиздол залага на агресивна преса, бързина и директни атаки, но в момента не разполага с достатъчно типични флангови футболисти, пише "Тема Спорт".

Сериозен удар по плановете му нанесе травмата на Лео Перейра. Той получи тежка контузия в областта на адукторите преди гостуването на Нордселанд, а прегледите в Германия показаха, че възстановяването ще бъде продължително.

Очакванията са Перейра да пропусне поне още девет срещи, включително двубои от началото на пролетния полусезон. При това положение Мохамед Брахими остава единственото налично типично крило.

Изборът бе ограничен и след летните преотстъпвания на Кевин Додай и Алехандро Пиедраита. Това принуждава наставника да използва по фланговете футболисти, чиито основни позиции са други.

С привличането на две крила Гиздол ще получи повече възможности за ротации и за поддържане на високата интензивност, която изисква от отбора.

Другата конкретна цел е български футболист, роден след 1 януари 2006 година. Планът е той да използва пролетта за адаптация и да бъде готов за по-съществена роля през сезон 2027/28.

Тогава младият играч трябва да бъде реална алтернатива за изпълнение на изискването за роден футболист до 21 години в стартовия състав.