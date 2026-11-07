Огромен интерес към вратаря на ЦСКА

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапухов привлича сериозен интерес от чуждестранни клубове, като още през зимния трансферен прозорец на „Българска армия“ може да пристигне солидна оферта за беларуския национал, съобщава „Тема Спорт“.

Според информацията в неделя на Националния стадион „Васил Левски“ се очаква да присъстват множество скаути и представители на чуждестранни отбори, които ще наблюдават изявите на 23-годишния страж.

Лапухов продължава да затвърждава репутацията си с впечатляващи представяния за ЦСКА. В четвъртък той изигра поредния си силен мач при гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите, като записа цели 10 спасявания срещу гръцкия гранд.

Беларуският национал се отличи не само с отличен рефлекс, но и с уверените си действия извън голлинията. На няколко пъти Лапухов своевременно скъсяваше дистанцията срещу противникови нападатели и пресичаше опасни извеждащи подавания зад защитата на „червените“.

Сред най-силните качества на вратаря на ЦСКА са доброто разчитане на играта, бързите реакции и стабилното боравене с топката с крака – умения, които се ценят все повече в съвременния футбол.

Силните изяви на Фьодор Лапухов не остават незабелязани извън България, като предстоящите месеци могат да се окажат решаващи за бъдещето му в ЦСКА.