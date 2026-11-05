Боят от ЦСКА още държи Панатинайкос

Медиите в Гърция отделят сериозно внимание на мача между Панатинайкос и ЦСКА от Лига на конференциите. Популярният местен ежедневник "Спорт дей" помести материалите си за двубоя дори преди репортажа и отзивите от АЕК - Реал Мадрид (2:3), пише ТОПСПОРТ.

Снощи и днес основна тема в Атина е зрелището с участието на Килиан Мбапе и компания. Мненията на Жозе Моуриньо и Джуд Белингам са отразени на осма страница, като преди това местната преса прави дисекция на ЦСКА.

Колегите в Гърция отразяват четирите победи на "армейците" над "детелините" в европейските клубни турнири.

Цитира се треньорът на ПАО Якоб Нееструп, според когото ЦСКА в момента е много различен отбор от онзи, който загуби от ОФИ Крит и е направил "крачки напред" в развитието си.

Местната преса отдава значимото и на стила на игра на Панатинайкос. "Миналия сезон играеха хаотично, но сега вече този състав има почерк", гласи информацията в дописката.