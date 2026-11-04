Веласкес с мощно изявление преди битката в Европа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди домакинството на Ягелония от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят с полския тим е в четвъртък, 5 ноември, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Испанският специалист подчерта, че „сините“ ще останат верни на своята идентичност, но ще се нуждаят от най-доброто си представяне, за да имат шанс за победа.

Веласкес бе категоричен, че Левски ще следва изградените си принципи на игра независимо от съперника.

„Нашата идея е ясна. Имаме една идентичност. Няма да я променим нито срещу Ягелония, нито срещу Реал Мадрид, нито срещу Милан, нито срещу когото и да било. Това е едно от най-трудните неща за постигане във футбола. Успяхме да го постигнем най-вече благодарение на работата на играчите – да имаме идентичност, която да е разпознаваема. В крайна сметка всеки мач изисква различни неща в зависимост от съперника, срещу когото се изправяме, но това не означава, че ще променим нашата идентичност.“

Наставникът заяви, че изборът на състав вече е направен, и открои бързата игра в атака като едно от основните качества на Ягелония.

„Нямаме никакви съмнения. Играчите знаят кой ще играе, подготвихме мача. Изправяме се срещу добър отбор, който със сигурност ще ни създаде трудности. Това е тим, който има способността бързо да се придвижва вертикално по терена, да търси пасове по вертикалната линия и като цяло играе бързо. Ние трябва да знаем как да насочим мача в посоката, която желаем, както винаги. Трябва да развием срещата по такъв начин, че да я поставим в комфортно за нас русло и да знаем как да нараним съперника по най-добрия начин.“

Испанецът даде висока оценка на футболистите за представянето им в шестте поредни гостувания и подчерта необходимостта от постоянно развитие.

„Шест поредни мача като гост са нещо изключително трудно. Работата, която играчите свършиха, е изключително добра и искам да го отбележа. Що се отнася до това дали сме се подобрили, или не, смятам, че сме отбор, който постоянно се развива. Както съм ви казвал на вас, така казвам и на футболистите – за нас никога не трябва да е достатъчно постигнатото. Винаги трябва да търсим начин да се развиваме.“

Веласкес обясни, че стремежът към ежедневно усъвършенстване е в основата на философията му, а голямата цел е клубът да достигне нивото на своите привърженици.

„Не харесвам зоната на комфорт и винаги търся начин да се подобряваме както отборно, така и индивидуално. В крайна сметка това е целта – всеки ден да бъдем по-добри като отбор, клуб и структура. Това не е просто моя цел, а моя философия. Това е нещо, към което се стремя – да успеем да издигнем клуба до нивото на нашите фенове.“

Треньорът призова за пълна концентрация и уважение към противника, като предупреди, че всяко отпускане може да се окаже решаващо.

„Знаем, че мачът ще бъде труден и трябва да уважаваме турнира, в който играем. Не става въпрос да мислим дали ще спечелим дузпа, или не. Трябва да бъдем скромни и да уважаваме както турнира, така и противника. Трябва да сме наясно, че ако се представим по най-добрия начин, имаме добри шансове да спечелим мача. Истината е, че ако влезем в срещата не на 100%, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да подходим правилно, знаейки, че този турнир не е шега и е изключително трудно да стигнеш дотук. Нуждаем се от най-добрата си версия, за да можем да се състезаваме в този турнир.“

По темата за атмосферата в съблекалнята Веласкес посочи взаимното уважение и поставянето на отбора на първо място като основа на добрите отношения.

„Имаме изключително здравословни отношения в съблекалнята. Футболът се развива много и в съблекалните вече има представители на много различни националности. Има една фундаментална част – уважението. То е много по-важно от това дали ще спечелиш, или ще загубиш. Всички трябва да поставят отбора над всичко останало и да приоритизират взаимното уважение. Футболистите имат главната роля в това, защото те са тези, които излизат на терена. Затова обичам да повтарям, че съм много щастлив и горд с отбора, който имаме.“

Специалистът подчерта и значението на честността при конкуренцията за титулярните места, като обясни, че при трансферите се оценяват както футболните, така и човешките качества на играчите.

„Нашите отношения са базирани на честността. Трябва да имаме предвид, че в този спорт само 11 футболисти могат да започнат като титуляри и всички искат да играят, но трябва да приоритизираме отборния интерес. При всеки трансферен прозорец това е основен принцип – да намираме най-добрите възможни футболисти не само от спортна, но и от човешка гледна точка.“