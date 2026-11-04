Обявиха чаканата новина за Вечното дерби

Опитният рефер Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг на efbet Лига. Помощници на Попов ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а ВАР арбитър е Димитър Димитров.

Срещата между Левски и ЦСКА е в неделя от 17 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Другият много интересен двубой от този кръг на efbet Лига - Лудогорец - ЦСКА 1948, е поверен на Мартин Великов.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2026-2027

6 ноември 2026 г., петък, 17:00 ч.

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

ГС: Георги Николов Кабаков, АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Светослав Колев Енчев, ВАР: Георги Петров Стоянов, АВАР: Георги Георгиев Новачев

6 ноември 2026 г., петък, 19:15 ч.

БОТЕВ ПЛОВДИВ - ДУНАВ РУСЕ

ГС: Васил Петров Минев, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Красимир Владимиров Миланов, ВАР: Мартин Иванов Марков, АВАР: Петър Милков Николов

7 ноември 2026 г., събота, 13:30 ч.

БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

ГС: Геро Георгиев Писков, АС1: Костадин Димитров Тановчев, АС2: Николай Георгиев Попниколов, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Любомир Николаев Вушовски

7 ноември 2026 г., събота, 16:00 ч.

СЛАВИЯ - ЧЕРНО МОРЕ

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Александър Христов Апостолов, ВАР: Кристиян Николов Колев, АВАР:

7 ноември 2026 г., събота, 18:30 ч.

ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Христо Пламенов Хаджийски, АС2: Димо Дамянов Вълчев, ВАР: Денислав Йорданов Сталев, АВАР: Георги Иванов Иванов

8 ноември 2026 г., неделя, 14:00 ч.

СПАРТАК ВАРНА - АРДА КЪРДЖАЛИ

ГС: Радослав Петров Гидженов, АС1: Иван Стоянов Копчев, АС2: Васил Стоянов Шавов, ВАР: Любослав Бисеров Любомиров, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

8 ноември 2026 г., неделя, 17:00 ч.

ЛЕВСКИ - ЦСКА

ГС: Никола Антонов Попов, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Тодор Василев Вуков, ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР: Петър Милков Николов