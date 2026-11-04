Огромен интерес към Вечното дерби

Огромният интерес към предстоящото голямо дерби между Левски и ЦСКА доведе до светкавично изчерпване на наличните билети за „сините“ привърженици в системата на Eventim. Продажбата стартира в 10:00 часа тази сутрин, а само няколко часа по-късно онлайн платформата вече не предлага свободни места в секторите, предназначени за левскарите.

Това бързо изчерпване обаче не означава, че абсолютно всички места на Националния стадион „Васил Левски“, отредени за символичните домакини, са окончателно заети. Част от седалките са запазени за притежателите на абонаментни карти. Феновете с карти, които няма да могат да присъстват на двубоя, имат възможност да освободят своите места чрез клубната платформа „Моето място“.

От ръководството на Левски обявиха, че всички освободени по този начин пропуски ще бъдат пуснати отново в продажба. Това ще се случи в събота, 7 ноември, от 10:00 часа. Така привържениците, които не са успели да реагират навреме днес, ще имат още една последна възможност да си осигурят присъствие на трибуните.

В същото време продажбата на пропуски за секторите, предназначени за феновете на ЦСКА, върви със значително по-бавни темпове към момента.

За това дерби ще важат и сериозни ограничения, свързани с наложеното на Левски наказание след срещата за Суперкупата на България. Блокове 9, 10, 11 и 12 в сектор А ще останат изцяло затворени, което допълнително намалява капацитета на стадиона за „сините“ привърженици.

Дългоочакваният сблъсък от 13-ия кръг на Първа лига ще се проведе в неделя, 8 ноември. Началният час на двубоя на Националния стадион „Васил Левски“ е 17:00 часа.