Жесток тормоз за убиеца на испанския играч

Трагичната смърт на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел, който почина във вторник сутринта, 3 ноември 2026 г., отприщи втора вълна от ужас – този път в дигиталното пространство.

Хесус Овоно, 25-годишният вратар на втородивизионния испански Андора, се превърна в мишена на безмилостен тормоз, включващ ужасяващи расистки обиди, закани и омраза в социалните мрежи.

Ситуацията е толкова сериозна, че дори невинни футболисти със същата фамилия пострадаха от грешна идентичност и масов тормоз в онлайн пространството, а Овоно бе наречен „най-мразения мъж в света.

Източници от клуба разкриват, че веднага след фаталния инцидент Хесус се затворил в съблекалнята, където плакал близо час и не е искал да си тръгва, молейки се за живота на своя колега. Вратарят преживява случилото се изключително тежко – не е спал от кошмарния момент, отказва да повярва какво се е случило и изпитва огромна вина.



Заради критичното му състояние неговото семейство веднага е пристигнало в Испания, за да му окаже подкрепа.



Притиснат от вълната от дигитално насилие, Хесус бе принуден изцяло да скрие и ограничи профилите си в социалните мрежи.

Овоно е роден през 2001 година в Екваториална Гвинея, израства в школите на испанските Реал Сосиедад и Депортиво Алавес.

Настоящият му клуб ФК Андора го откупи за постоянно, след като първоначално играе под наем.

Инцидентът се случи по време на мача от Ла Лига 2 в понеделник вечерта. В добавеното време, при резултат 2:2, Овоно излезе агресивно чак до центъра на терена, за да пресече висока топка. Последва тежък въздушен сблъсък с нападателя Хесус де Мигел в областта на главата и гърдите.

Играчът на Тенерифе получи кардиореспираторен арест още на терена и бе спешно транспортиран с линейка, а вратарят получи директен червен картон за опасното влизане. За съжаление, въпреки усилията на лекарите, 30-годишният Де Мигел издъхна в болницата броени часове по-късно.

Към този момент Хесус Овоно не е арестуван, не е задържан и няма повдигнати официални обвинения. Той просто е субект и участник в инцидента, който се разследва в детайли.

Главният прокурор на Тенерифе вече обяви, че е „изключително малко вероятно“ срещу вратаря да започне наказателен процес, тъй като сблъсъкът е изцяло в хода на футболната игра.