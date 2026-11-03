Кайзера с мощно послание към Левски

Легендата на Левски Николай Тодоров - Кайзера си припомни един от най-паметните моменти в историята на "сините". Бившият нападател даде интервю за клубната телевизия на столичани преди домакинството срещу Ягелония в Лига Европа, като се върна към незабравимия реванш с Рейнджърс от турнира за Купата на европейските шампиони през 1993 година. Тогава Тодоров се превърна в герой за българския тим, след като отбеляза впечатляващото победно попадение за 2:1 в последната минута. С този гол Левски си осигури продължаване в следващия етап на надпреварата, а емоциите от успеха остават незабравими за Кайзера и до днес.

В разговора си той коментира и предстоящия мач на "сините", като подчерта значението на добрите резултати и увереността, която отборът е натрупал в последните си срещи.

"Самият мач си е важен до такава степен, че тези игри, които направиха преди това и резултатите, които постигна отборът, са благополучни и имат нужното самочувствие в отбора. Показват стабилна игра, която дава предпоставки и увереност на всички, които обичат клуба, да постигнат още една победа", заяви Николай Тодоров.

След това бившият нападател се върна повече от три десетилетия назад и разказа за обстоятелствата около двубоя с шотландския гранд, както и за увереността, с която Левски е излязъл на терена.

"Първо, ние бяхме постигнали, погледнато като благоприятен резултат, че гол на чужд терен се броеше и това ни даде една увереност, че можем да постигнем една победа и да продължим в следващия кръг", каза Кайзера.

Тодоров не пропусна да отбележи и невероятната подкрепа от трибуните, която според него е изиграла важна роля за представянето на отбора. Атмосферата около стадиона и поведението на привържениците са дали допълнителна увереност на футболистите в един изключително важен момент.

"Какво си спомням? Обстановката, пълния стадион, подкрепата от отиването към стадиона още. Ние в отбора усетихме тази подкрепа и това ни даде вътрешно чувство и увереност, че можем да постигнем тази победа и да прескочим този кръг. Почти цял ден валя дъжд, беше лошо времето, точно преди мача спря. Това не попречи на публиката да ни подкрепи, независимо, че до последните минути резултатът беше равен и нямаше как да продължим", добави "синята" легенда.

Разбира се, най-яркият спомен за Кайзера остава неговото победно попадение в заключителните секунди. Голът не само решава изхода на двубоя, но и предизвиква незабравим изблик на радост по трибуните. В края на интервюто бившият футболист отправи и силно послание за връзката си с клуба и отговорността, която носи екипът на Левски.

"След този удар, който аз нанесох в последната минута, която увенча труда на целия отбор и гола, който вкарахме, ни класира за следващия кръг. Тази радост на трибуните я усетихме на терена и зарази целия стадион. Левски ми е дал изключително много и ти дава една енергия, че трябва да се доказваш абсолютно всеки мач", завърши Николай Тодоров - Кайзера.