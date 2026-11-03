Шест лесни трика запазват ламината като нов с години

Ламинатът е сред най-предпочитаните подови настилки заради красивия си външен вид, достъпната цена и лесната поддръжка. С няколко прости навика обаче можем да запазим доброто му състояние много по-дълго, без да се налага скъп ремонт или подмяна. Най-важни са правилното почистване, предпазването от влага и защитата от надраскване. Специалисти разкриват шест полезни начина да удължим живота на настилката и да запазим първоначалния й блясък.

Почиствайте с добре изцеден моп

Едно от най-важните правила е да не използваме прекалено много вода при миенето на ламината. Макар повърхността да изглежда устойчива, влагата може да проникне през фугите между отделните плоскости и да предизвика подуване или деформация.

Производителят на подови настилки EGGER препоръчва използването на добре изцеден моп от микрофибър. Така се отстраняват прахът и замърсяванията, без настилката да се мокри излишно. Ако след почистването остане влага, е добре повърхността да се подсуши.

Особено внимание изискват местата около кухненската мивка и входната врата. Разлятата вода трябва да се избърсва веднага, дори когато ламинатът е обозначен като водоустойчив.

Внимавайте с парочистачката

Парочистачките са удобни за много домашни повърхности, но не всеки ламинат е подходящ за подобно почистване. Горещата пара под налягане може да проникне между плоскостите и постепенно да увреди вътрешната им структура.

Според препоръките на Pergo рискът зависи от температурата, количеството пара и характеристиките на конкретното покритие. Някои производители разрешават парно почистване за определени свои продукти, но това не важи за всички настилки.

Затова преди да използвате парочистачка, проверете указанията на производителя. Надписът „водоустойчив“ сам по себе си не означава, че подът може безопасно да се обработва с гореща пара.

Изберете подходящ препарат вместо силна химия

За да остане ламинатът красив, не са необходими агресивни почистващи препарати. Напротив, абразивните прахове и твърдите гъби могат да надраскат защитния слой, а неподходящите течности да оставят матови петна и неприятен налеп.

Специалистите препоръчват да се избягват металните гъби, препаратите на сапунена основа, восъкът и полиращите средства, които не са предназначени за ламинат. Шлайфането и лакирането, използвани при естествения паркет, също не са подходящи за обикновената ламинирана настилка.

Най-сигурният избор е препарат, препоръчан от производителя на конкретния под. Малко количество от правилното средство често е напълно достатъчно за добро почистване.

Една изтривалка може да спести много драскотини

Пясъкът и дребните твърди частици, които внасяме с обувките си, са сред незабележимите врагове на ламината. При ходене те действат като шкурка и постепенно увреждат горния защитен слой.

Лесно решение е поставянето на качествена изтривалка пред входната врата. Добре е подът редовно да се почиства с мека четка или прахосмукачка с приставка за твърди настилки.

Тази проста профилактика помага да се избегне натрупването на фини драскотини, които с времето правят ламината да изглежда захабен.

Предпазете пода от мебелите

Столовете, масите и офис креслата също могат постепенно да повредят настилката. Най-често драскотините се появяват, когато тежки мебели се влачат по пода или под краката им се натрупва пясък.

Малките самозалепващи филцови подложки са едно от най-достъпните решения. Те се поставят под краката на столовете и масите, като намаляват триенето и предпазват повърхността.

Важно е самите подложки периодично да се почистват, защото в тях могат да се задържат твърди частици. При преместване на тежки мебели е по-добре те да се повдигат, а под офис креслата могат да се използват специални защитни подложки.

Правилната влажност пази ламината от деформации

Не само пряко разлятата вода влияе върху състоянието на пода. Влажността на въздуха също има значение, защото големите колебания могат да доведат до разширяване или свиване на плоскостите.

Според препоръките на Shaw Floors относителната влажност в помещението е добре да бъде между 35 и 65%, макар допустимите стойности да зависят от конкретния продукт.

Продължителното излагане на силна слънчева светлина също може да причини избледняване на някои настилки. Пердетата и щорите помагат да се ограничи този ефект.

Как да поправим вече повреден ламинат

Ако по пода има само малки повърхностни драскотини, те могат да бъдат прикрити със специален ремонтен комплект за ламинат. Такива продукти позволяват да се маскират леки козметични дефекти, без да се сменя цялата настилка.

При силно подути или деформирани плоскости обаче обикновеното прикриване на повредата не е достатъчно. Най-напред трябва да се открие и отстрани източникът на влага. Ако вода е проникнала под настилката, е необходима оценка от специалист, а силно увредените плоскости може да се наложи да бъдат подменени.