Орхидеята отказва да цъфти? Опитайте този есенен трик

Орхидеята може отново да разцъфне през есента, ако получи подходящи грижи и малко допълнително внимание. Намаляването на дневната светлина и включването на отоплението често се отразяват на красивото стайно растение, но има начини да му помогнем да се възстанови. Сред популярните домашни рецепти е добавянето на няколко капки лимонов сок във водата за поливане. За този любопитен метод разказва полското издание „Еска“, като предупреждава, че той трябва да се прилага внимателно.

Домашна рецепта с две съставки

За приготвянето на домашния разтвор са необходими само вода и малко прясно изцеден лимонов сок. Според публикацията в „Еска“ няколко капки, разредени във водата, могат да подобрят условията за развитие на орхидеята и да подпомогнат образуването на нови пъпки.

Лимоновият сок съдържа органични киселини и малки количества хранителни вещества. Предполага се, че при определени условия той може да повлияе на киселинността на водата и субстрата, което има значение за усвояването на хранителни елементи от растенията.

Полското издание препоръчва подобен разтвор да се използва не по-често от веднъж на две седмици. Важно е обаче да се знае, че няма надеждни доказателства, че лимоновият сок сам по себе си стимулира цъфтежа на орхидеите. Прекомерната киселинност може да увреди корените и да наруши равновесието в субстрата, затова методът не бива да се приема като задължителна или универсално безопасна грижа.

Как да разберем кога орхидеята има нужда от вода

Една от най-важните промени през есента е свързана с поливането. През студените месеци водата се изпарява по-бавно, а растението обикновено расте по-слабо. Затова количеството влага трябва да се съобразява със състоянието на субстрата, а не с установен график.

При популярните орхидеи фаленопсис добър ориентир са корените, които се виждат през прозрачната саксия. Когато са зелени, обикновено са добре овлажнени, а когато придобият сребрист оттенък и субстратът е почти изсъхнал, може да е време за поливане.

След всяко поливане излишната вода трябва да се отцеди напълно. Орхидеята не бива да остава продължително в съд, пълен с вода, защото това увеличава риска от загниване на корените.

Специалистите от Кралските ботанически градини „Кю“ във Великобритания препоръчват поливане с чиста вода, когато субстратът е изсъхнал достатъчно. При повечето домашни орхидеи през зимата честотата на поливането трябва да бъде намалена.

Правилното място може да върне цветовете

Освен влагата, светлината е решаваща за образуването на нови цветоноси. Орхидеите обичат светли помещения, но повечето популярни домашни видове не понасят продължително силно пряко слънце. Добър избор е място близо до източен прозорец или друг добре осветен кът с разсеяна светлина.

Не е желателно саксията да стои непосредствено над горещ радиатор, защото отоплението изсушава въздуха. Студените течения и резките температурни промени също могат да доведат до окапване на пъпките.

Според специалистите от „Кю“ умереното понижаване на нощните температури при някои орхидеи може да подпомогне образуването на цветоноси. Това обаче не означава растението да бъде оставяно на студено или на отворен прозорец през нощта.

Още няколко хитрини за обилен цъфтеж

През есента орхидеята има нужда преди всичко от постоянни условия. Ако растението е здраво, не е необходимо да бъде пресаждано само защото е спряло да цъфти. Пресаждането е оправдано, когато субстратът е силно разложен, корените имат проблем или саксията вече не е подходяща.

Добре е да не се експериментира едновременно с няколко домашни подхранващи смеси. Това затруднява преценката как реагира растението и може да натрупа нежелани вещества около корените.

За стимулиране на повторен цъфтеж ботаниците препоръчват подходящ тор за орхидеи, използван в съобразена с вида и сезона концентрация. При достатъчно светлина, правилно поливане и подходящ температурен режим орхидеята има значително по-добри условия да образува нови пъпки и да украси дома с цветове.