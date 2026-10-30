Нова мода в баните спестява място, пари и чистене

Дизайнът на баните се променя, а едно решение, което доскоро се смяташе за символ на лукса, постепенно губи популярност. Става дума за двойните мивки, характерни за просторните жилища и скъпите хотели. Все повече хора обаче предпочитат по-практично обзавеждане, което осигурява допълнително място за съхранение, по-ниски разходи и по-лесно почистване. Изданието за интериор и обзавеждане „Декория“ обяснява защо една добре разположена мивка често е по-удобна от две.

Защо двойните мивки излизат от мода

В продължение на години две мивки, отделни смесители и голямо огледало се възприемаха като белег за модерна и луксозна баня. Идеята беше съвсем практична - двама души да могат едновременно да се подготвят за работа, без да се изчакват.

Този вариант продължава да е удобен за големи семейства, особено когато сутрин няколко души използват банята по едно и също време. В много жилища обаче втората мивка остава неизползвана през по-голямата част от деня.

Проблемът е, че тя заема ценно пространство. На нейно място може да има по-голям плот, допълнителни чекмеджета или шкафове за козметика и принадлежности.

Една мивка освобождава място за цял шкаф

Според специалистите най-практичното решение за по-малка баня често е единична мивка, комбинирана с широк плот и вместителен шкаф отдолу.

Така се освобождава повече място за четки за зъби, козметика и вещи, които използваме всеки ден. В чекмеджетата могат да се приберат сешоарът, кърпите, резервните хигиенни продукти и почистващите препарати.

Голямото предимство е, че банята изглежда по-подредена, без всички принадлежности да стоят на открито. Просторният плот позволява необходимите вещи да бъдат подръка, а останалите да се съхраняват в шкафовете.

По-малко разходи и два пъти по-малко мивки за чистене

Двойната мивка изисква закупуването на два смесителя, два сифона и достатъчно широк плот. Това увеличава както първоначалната цена на обзавеждането, така и разходите за монтаж.

При ежедневната поддръжка разликата също се усеща. Две мивки означават повече керамични повърхности, смесители и места, по които се натрупват варовик и замърсявания. Освен това двата сифона заемат част от пространството в шкафа под плота.

При единичната мивка почистването е по-бързо, а свободното пространство може да се използва много по-ефективно.

Има и хитър компромис за двама души

За хората, които не искат да се изчакват сутрин, специалистите предлагат интересно междинно решение - една широка мивка с два смесителя.

Така двама души могат да я използват едновременно, без да е необходимо да се монтират две отделни корита. Този вариант също изисква достатъчно широк плот, но може да освободи повече място в сравнение с класическата двойна мивка.

В просторните бани двойните мивки продължават да имат своето приложение. Ако обаче членовете на семейството използват помещението по различно време, единичната мивка с голям плот и удобни шкафове може да се окаже по-разумният избор.